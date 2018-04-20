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Оккупанты освободили похищенного из села Джариашени


20.04.2018   19:20
Похищенный российскими оккупантами из села Джариашени Горийского муниципалитета 77-летний Элизбар Местумришвили освобожден из Цхинвальского изолятора временного содержания.

Местумришвили был передан с оккупированной территории правоохранителям на КПП Эргнети.

Освобожденного гражданина Грузии привезли в краевой департамент Шида — Картли. После допроса, Элизбар Местумришвили вернется домой к семье.

Местумришвили был похищен российскими военными сегодня.






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