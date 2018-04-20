Оккупанты освободили похищенного из села Джариашени

20.04.2018 19:20 Похищенный российскими оккупантами из села Джариашени Горийского муниципалитета 77-летний Элизбар Местумришвили освобожден из Цхинвальского изолятора временного содержания.



Местумришвили был передан с оккупированной территории правоохранителям на КПП Эргнети.



Освобожденного гражданина Грузии привезли в краевой департамент Шида — Картли. После допроса, Элизбар Местумришвили вернется домой к семье.



Местумришвили был похищен российскими военными сегодня.















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