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Совет Европы опубликовал доклад о конфликте в Грузии


20.04.2018   20:43
Генеральный секретарь Совета Европы Торбьёрн Ягланд на 1314-ом заседании заместителей министров Совета Европы 18 апреля представил 17-ый консолидированный доклад «Конфликт в Грузии», который охватывает период с октября 2017 по март 2018 года и в котором содержится обзор ситуации в регионах Грузии Абхазии и т.н. Южной Осетии / Цхинвальском регионе с точки зрения безопасности и защиты прав человека.

Консолидированный доклад "Конфликт в Грузии" (октябрь 2017 - март 2018, на английском языке)


Генеральный секретарь Совета Европы отметил в докладе, что «несмотря на повторяющиеся усилия, Секретариат не смог получить возможность посетить Абхазию и Южную Осетию с целью подготовки консолидированного доклада, тем самым, «не смог получить возможность на месте оценить обстановку в области защиты прав человека».

В результате, представленная в документе информация основана на предыдущих консолидированных докладах, а также на беседах с представителями властей Грузии и народного защитника, представителей международных организаций и местных НПО, работающих по вопросам примирения.

Ситуация в области безопасности на оккупированных территориях участниками Женевских международных дискуссий «оценивается как стабильная и спокойная», но продолжающиеся военные учения по обе стороны административной пограничной линии «вновь вызывают обеспокоенность».

Генеральный секретарь в докладе также затрагивает «трагическую смерть» гражданина Грузии Арчила Татунашвили и отмечает, что этот инцидент вызвал серьезную обеспокоенность и его осудили международные организации.

«В 2017 году продолжилась возрастающая динамика между Грузией и Российской Федерацией в сфере торговли, туризма, транспорта и гуманитарной области», во время чего обе стороны признавали, что в условиях отсутствия дипломатических отношений, прагматичный подход имеет большое значение для дальнейшей нормализации отношений.

Абхазия

В Абхазии «ситуация с точки зрения безопасности была относительно стабильной, о чем сообщают различные наблюдатели, участвующие в мониторинге ситуации», хотя «общая криминогенная ситуация» в отчетном периоде «ухудшилась».

«По-прежнему серьезное влияние оказывает на свободное передвижение т.н. процесс бордеризации», - заявил генеральный секретарь, добавив, что эти события и другие ограничения свободы передвижения, наряду с отсутствием документов, необходимых для пересечения административной границы, усложняют доступ населения к источникам существования, здравоохранению и образованию.

Ягланд также говорил о новых документах «вида на жительство» и отметил, что масштабы прав, присвоенных новому документу, «неясны, что вызывает обеспокоенность о правах местного населения». «Особенно проблематично эффективное осуществление прав собственности в процессе передачи имущества», - говорится в докладе.

Цхинвальский регион / т.н. Южная Осетия

Ситуацию в сфере безопасности в Цхинвальском регионе «находящиеся на месте наблюдатели оценили, как относительно спокойную». Однако в отчетном периоде продолжался т.н. процесс бордеризации.

Согласно докладу, т.н. процесс бордеризации вновь существенно повлиял на повседневную жизнь местных жителей, на их свободное передвижение и на получение средств к существованию.

Министерство иностранных дел Грузии приветствовало 17-ый консолидированный доклад, а также заявления ЕС, ГУАМ и других партнеров в связи с докладом, и выразил надежду, что этот вопрос останется в будущем в повестке дня Совета Европы.

Civil Georgia





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