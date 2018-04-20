Совет Европы опубликовал доклад о конфликте в Грузии

20.04.2018 20:43



Консолидированный доклад





Генеральный секретарь Совета Европы отметил в докладе, что «несмотря на повторяющиеся усилия, Секретариат не смог получить возможность посетить Абхазию и Южную Осетию с целью подготовки консолидированного доклада, тем самым, «не смог получить возможность на месте оценить обстановку в области защиты прав человека».



В результате, представленная в документе информация основана на предыдущих консолидированных докладах, а также на беседах с представителями властей Грузии и народного защитника, представителей международных организаций и местных НПО, работающих по вопросам примирения.



Ситуация в области безопасности на оккупированных территориях участниками Женевских международных дискуссий «оценивается как стабильная и спокойная», но продолжающиеся военные учения по обе стороны административной пограничной линии «вновь вызывают обеспокоенность».



Генеральный секретарь в докладе также затрагивает «трагическую смерть» гражданина Грузии Арчила Татунашвили и отмечает, что этот инцидент вызвал серьезную обеспокоенность и его осудили международные организации.



«В 2017 году продолжилась возрастающая динамика между Грузией и Российской Федерацией в сфере торговли, туризма, транспорта и гуманитарной области», во время чего обе стороны признавали, что в условиях отсутствия дипломатических отношений, прагматичный подход имеет большое значение для дальнейшей нормализации отношений.



Абхазия



В Абхазии «ситуация с точки зрения безопасности была относительно стабильной, о чем сообщают различные наблюдатели, участвующие в мониторинге ситуации», хотя «общая криминогенная ситуация» в отчетном периоде «ухудшилась».



«По-прежнему серьезное влияние оказывает на свободное передвижение т.н. процесс бордеризации», - заявил генеральный секретарь, добавив, что эти события и другие ограничения свободы передвижения, наряду с отсутствием документов, необходимых для пересечения административной границы, усложняют доступ населения к источникам существования, здравоохранению и образованию.



Ягланд также говорил о новых документах «вида на жительство» и отметил, что масштабы прав, присвоенных новому документу, «неясны, что вызывает обеспокоенность о правах местного населения». «Особенно проблематично эффективное осуществление прав собственности в процессе передачи имущества», - говорится в докладе.



Цхинвальский регион / т.н. Южная Осетия



Ситуацию в сфере безопасности в Цхинвальском регионе «находящиеся на месте наблюдатели оценили, как относительно спокойную». Однако в отчетном периоде продолжался т.н. процесс бордеризации.



Согласно докладу, т.н. процесс бордеризации вновь существенно повлиял на повседневную жизнь местных жителей, на их свободное передвижение и на получение средств к существованию.



Министерство иностранных дел Грузии приветствовало 17-ый консолидированный доклад, а также заявления ЕС, ГУАМ и других партнеров в связи с докладом, и выразил надежду, что этот вопрос останется в будущем в повестке дня Совета Европы.



Civil Georgia Генеральный секретарь Совета Европы Торбьёрн Ягланд на 1314-ом заседании заместителей министров Совета Европы 18 апреля представил 17-ый консолидированный доклад «Конфликт в Грузии», который охватывает период с октября 2017 по март 2018 года и в котором содержится обзор ситуации в регионах Грузии Абхазии и т.н. Южной Осетии / Цхинвальском регионе с точки зрения безопасности и защиты прав человека.Консолидированный доклад "Конфликт в Грузии" (октябрь 2017 - март 2018, на английском языке Генеральный секретарь Совета Европы отметил в докладе, что «несмотря на повторяющиеся усилия, Секретариат не смог получить возможность посетить Абхазию и Южную Осетию с целью подготовки консолидированного доклада, тем самым, «не смог получить возможность на месте оценить обстановку в области защиты прав человека».В результате, представленная в документе информация основана на предыдущих консолидированных докладах, а также на беседах с представителями властей Грузии и народного защитника, представителей международных организаций и местных НПО, работающих по вопросам примирения.Ситуация в области безопасности на оккупированных территориях участниками Женевских международных дискуссий «оценивается как стабильная и спокойная», но продолжающиеся военные учения по обе стороны административной пограничной линии «вновь вызывают обеспокоенность».Генеральный секретарь в докладе также затрагивает «трагическую смерть» гражданина Грузии Арчила Татунашвили и отмечает, что этот инцидент вызвал серьезную обеспокоенность и его осудили международные организации.«В 2017 году продолжилась возрастающая динамика между Грузией и Российской Федерацией в сфере торговли, туризма, транспорта и гуманитарной области», во время чего обе стороны признавали, что в условиях отсутствия дипломатических отношений, прагматичный подход имеет большое значение для дальнейшей нормализации отношений.В Абхазии «ситуация с точки зрения безопасности была относительно стабильной, о чем сообщают различные наблюдатели, участвующие в мониторинге ситуации», хотя «общая криминогенная ситуация» в отчетном периоде «ухудшилась».«По-прежнему серьезное влияние оказывает на свободное передвижение т.н. процесс бордеризации», - заявил генеральный секретарь, добавив, что эти события и другие ограничения свободы передвижения, наряду с отсутствием документов, необходимых для пересечения административной границы, усложняют доступ населения к источникам существования, здравоохранению и образованию.Ягланд также говорил о новых документах «вида на жительство» и отметил, что масштабы прав, присвоенных новому документу, «неясны, что вызывает обеспокоенность о правах местного населения». «Особенно проблематично эффективное осуществление прав собственности в процессе передачи имущества», - говорится в докладе.Ситуацию в сфере безопасности в Цхинвальском регионе «находящиеся на месте наблюдатели оценили, как относительно спокойную». Однако в отчетном периоде продолжался т.н. процесс бордеризации.Согласно докладу, т.н. процесс бордеризации вновь существенно повлиял на повседневную жизнь местных жителей, на их свободное передвижение и на получение средств к существованию.Министерство иностранных дел Грузии приветствовало 17-ый консолидированный доклад, а также заявления ЕС, ГУАМ и других партнеров в связи с докладом, и выразил надежду, что этот вопрос останется в будущем в повестке дня Совета Европы.Civil Georgia











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