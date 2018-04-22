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Еще один гражданин Грузии похищен российскими оккупантами
22.04.2018 11:19
Российские оккупанты похитили еще одного гражданина Грузии. Акакий Мисирели был похищен с территории, прилегающей к селу Кере, расположенного близ цхинвальской линии российской оккупации.
Как заявляют члены семьи похищенного, мужчина пас скот, предположительно, у источника, который находится прямо на линии оккупации.
О похищении мужчины семье стало известно поздно ночью от полиции. Акакий Мисирели с ними до сих пор не связывался. Предположительно, он находится в цхинвальском изоляторе.
С целью возвращения похищенного российскими оккупантами Акакия Мисирели задействована "горячая линия" в рамках Механизма по превенции инцидентов и реагирования на них. К делу подключилась и Миссия ЕС по наблюдению в Грузии.
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