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Еще один гражданин Грузии похищен российскими оккупантами


22.04.2018   11:19
Российские оккупанты похитили еще одного гражданина Грузии. Акакий Мисирели был похищен с территории, прилегающей к селу Кере, расположенного близ цхинвальской линии российской оккупации.

Как заявляют члены семьи похищенного, мужчина пас скот, предположительно, у источника, который находится прямо на линии оккупации.

О похищении мужчины семье стало известно поздно ночью от полиции. Акакий Мисирели с ними до сих пор не связывался. Предположительно, он находится в цхинвальском изоляторе.

С целью возвращения похищенного российскими оккупантами Акакия Мисирели задействована "горячая линия" в рамках Механизма по превенции инцидентов и реагирования на них. К делу подключилась и Миссия ЕС по наблюдению в Грузии.






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