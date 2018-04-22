«Сила в единстве» начинает блокирование российских грузов в 24 -часовом режиме

22.04.2018 19:38 В связи с учащёнными случаями похищения Граждан Грузии из оккупационной территории русскими оккупантами, антиоккупационное движение «Сила в единстве» начинает 24-х часовое блокирование грузов и автомобилей с русскими номерами на участке Натахтари-Ларси.



Информацию об этом распространяет лидер вышеуказанного движения Давид Кацарава.



Последнее похищение произошло вчера, когда в вечернее время арестовали жителя Кере Акакия Мисирели. Только в апреле, в течении 22-х дней, с оккупационной линии оккупантами было похищено 5 человек.



«Дорогие мои друзья, как вам известно, из деревни Кере похищен житель Акаки Мисирели. Информация про похищение стало известно сегодня в 11.00 часов утра. Мы, антиоккупационное движение «Сила в единстве», планируем блокировать участок дороги Натахтари - Ларси и создать препятствие для передвижения грузов и автомобилей с русскими номерами, сегодня с 21.00 до 21.00 завтрашнего дня!!!



Собираемся в аллее Агмашенебели, около супермаркета Никора на стоянке. Время встречи 20.00-20.45. Присоединяйтесь, чтобы вместе противостоять русской оккупации. Просим, в случае возможности, иметь грузинские флаги. Борьба всегда имеет смысл!», - заявляет Давид Кацарава.















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