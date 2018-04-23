С начала года оккупантами похищены 35 граждан Грузии

23.04.2018 10:07 В период с 1 января по 11 апреля 2018 года оккупантами похищены: на абхазской линии российской оккупации - 16, на цхинвальской линии оккупации - 19 граждан Грузии.



Согласно информации Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии, в прошлом 2017 году в направлении оккупированной Абхазии всего было зафиксировано 52 факта незаконного задержания, а в направлении оккупированного Цхинвальского региона – 126.



Вместе с тем, по информации СГБ, погрешность в количестве идентифицированных центральными властями Грузии лиц, похищенных оккупантами в направлении Абхазии от суммарного числа составляет приблизительно 10-15%, а в количестве похищенных в направлении оккупированного Цхинвальского региона – 5-10%.















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