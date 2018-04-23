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МККК: Идентифицированы останки 22 человек, пропавших во время конфликта в Абхазии
23.04.2018 17:02
Идентифицированы останки 22 человек, пропавших без вести во время вооруженного конфликта в Абхазии в 1992-1993 гг, которые будут переданы членам идентифицированных лиц, - говорится в пресс-релизе Международного комитета Красного Креста, который был опубликован 23 апреля.
Идентификация осуществлялась в рамках Координационного механизма, который был создан в 2010 году при поддержке Красного Креста, и целью которого является идентификация пропавших без вести людей во время вооруженного конфликта 1992-1993 гг.
Начиная с 2010 года были обнаружены останки, в общей сложности, 325 человек, из которых личности 148 человек уже идентифицированы, включая останки последних 22 человек.
Международный комитет Красного Креста и правительство Грузии в настоящее время работают с семьями лиц, останки которых были идентифицированы, для официальной передачи останков семьям.
По информации Международного комитета Красного Креста, в результате конфликтов в 90-х гг. и августа 2008 года, более 2 400 человек по-прежнему считаются без вести пропавшими.
Civil Georgia
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