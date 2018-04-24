Грузия намерена донести до ООН ситуацию на оккупированных Россией территориях

24.04.2018 11:39 Обеспечение мира и устойчивое развитие, — через несколько часов под таким названием откроется встреча высокого уровня Генеральной Ассамблеи в ООН. Собравшиеся в Нью-Йорке гости сегмента высокого уровня обсудят темы обеспечения мира и решения конфликтов в мире.



На встрече, которую называют и мини генеральными дебатами, с речью выступит министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.



Как заявил Первому каналу заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, с трибуны ООН Михаил Джанелидзе будет говорить о тяжелом положении на оккупированных территориях и мирной инициативе правительства Грузии.



«Это своего рода мини Генеральная Ассамблея. Мы будем использовать эту встречу, дебаты для того, чтобы детально донести до международного сообщества вызовы, стоящие перед Грузией, в частности — ситуацию на оккупированных территориях. Важно отметить, что помимо основных дебатов, которые будут посвящены миру и устойчивому развитию в мире, у нас будет отдельная встреча по Грузии, которая будет сфокусирована на обеспечении мира с точки зрения защиты прав человека. Естественно, эта встреча будет использована для того, чтобы мы детально сообщили международному сообществу о тяжелом положении, сложившемся в последний период на оккупированных территориях, в частности — о существующих вызовах с точки зрения прав человека. Будет речь и о вопросе убийства Арчила Татунашвили, также о факте убийства Гиги Отхозория. Конечно, мы остаемся одной из важных тем в повестке дня международного содружества», — заявил в разговоре с Первым каналом заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, который уже находится в Нью-Йорке.



После дебатов, в штаб-квартире ООН пройдет параллельное мероприятие, организованное Грузией, которое будет посвящено положению на оккупированных территориях. Особый акцент будет сделан на фактах нарушения прав человека на оккупированных территориях.















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