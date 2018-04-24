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Очередная встреча в рамках МПРИ в Эргнети пройдет в мае


24.04.2018   14:53
Очередная встреча в рамках механизма по превенции инцидентов и реагированию на них пройдет в Эргнети в середине мая, — об этом заявила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили.

По ее словам, наряду с другими вопросами, одной из главных тем обсуждения будет вопрос посягательства на жизнь Арчила Татунашвили.

«Одной из главнейших тем на встрече в Эргнети, естественно, будет та огромная трагедия, которая связана с посягательством на жизнь Арчила Татунашвили и теми тяжелейшими 26 днями, когда не только семья, но и все общество ждали передачи его тела», — заявила Цихелашвили.

По словам государственного министра, сейчас очень важным является расследование и выявление виновных.

«Сейчас очень важно, чтобы расследование на основании проведенной нами экспертизы прошло так, чтобы была выявлена группа лиц, которая виновна в этом тяжелейшем преступлении», — заявила Кетеван Цихелашвили.







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