Очередная встреча в рамках МПРИ в Эргнети пройдет в мае

24.04.2018 14:53 Очередная встреча в рамках механизма по превенции инцидентов и реагированию на них пройдет в Эргнети в середине мая, — об этом заявила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили.



По ее словам, наряду с другими вопросами, одной из главных тем обсуждения будет вопрос посягательства на жизнь Арчила Татунашвили.



«Одной из главнейших тем на встрече в Эргнети, естественно, будет та огромная трагедия, которая связана с посягательством на жизнь Арчила Татунашвили и теми тяжелейшими 26 днями, когда не только семья, но и все общество ждали передачи его тела», — заявила Цихелашвили.



По словам государственного министра, сейчас очень важным является расследование и выявление виновных.



«Сейчас очень важно, чтобы расследование на основании проведенной нами экспертизы прошло так, чтобы была выявлена группа лиц, которая виновна в этом тяжелейшем преступлении», — заявила Кетеван Цихелашвили.

















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