|
Очередная встреча в рамках МПРИ в Эргнети пройдет в мае
24.04.2018 14:53
Очередная встреча в рамках механизма по превенции инцидентов и реагированию на них пройдет в Эргнети в середине мая, — об этом заявила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили.
По ее словам, наряду с другими вопросами, одной из главных тем обсуждения будет вопрос посягательства на жизнь Арчила Татунашвили.
«Одной из главнейших тем на встрече в Эргнети, естественно, будет та огромная трагедия, которая связана с посягательством на жизнь Арчила Татунашвили и теми тяжелейшими 26 днями, когда не только семья, но и все общество ждали передачи его тела», — заявила Цихелашвили.
По словам государственного министра, сейчас очень важным является расследование и выявление виновных.
«Сейчас очень важно, чтобы расследование на основании проведенной нами экспертизы прошло так, чтобы была выявлена группа лиц, которая виновна в этом тяжелейшем преступлении», — заявила Кетеван Цихелашвили.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна