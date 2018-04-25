Глава МИД Грузии представил в ООН мирную инициативу Грузии

25.04.2018 10:35 Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе говорил в ООН о мирной инициативе правительства Грузии и сложном положении с точки зрения защиты пра человека на оккупированных территориях.



По информации министерства иностранных дел Грузии, Михаил Джанелидзе принял участие во встрече высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН High level meeting on peacebuilding and sustaining peace и обратился к участникам мероприятия. Джанелидзе говорил об общих усилиях международного сообщества и общей ответственности в процессе обеспечения и сохранения мира во всем мире.



Михаил Джанелидзе обратил внимание на то тяжелое положение, которое вызывает в оккупированных регионах Грузии факты грубого нарушения прав человека со стороны оккупационной силы, а также изоляцию территорий для международного содружества.



«Прекращение мандата Миссии наблюдателей ООН в Грузии в результате применения права вето в Совете Безопасности ООН, а также прекращение миссии ОБСЕ после военной агрессии России в 2008 году, создало в оккупированных районах международный вакуум, где самовольные задержания, похищения и убийства стали нормой», — заявил Джанелидзе.



По его словам, несмотря на призывы международные содружества и многие резолюции Совета по правам человека ООН, в оккупированные регионы Грузии не допускают международные миротворческие наблюдательные миссии, и не выполняется предусмотренное соглашением о прекращении огня от 2008 года создание механизмов безопасности на месте, ежедневно нарушаются фундаментальные права человека, в том числе и происходят факты посягательства на жизнь человека.



«Месяц назад гражданин Грузии – вынужденно перемещенное лицо Арчил Татунашвили, который пересек линию оккупации, был задержан и убит оккупационным режимом в Цхинвальском регионе – виновный до сих пор на свободе. До этого, на оккупационной линии Абхазии также имело место убийство еще одного вынужденно перемещенного лица – Гиги Отхозория – и в этом случае виновный на свободе.



Сотням тысяч вынужденно перемещенных лиц не дается возможность вернуться в свои дома, а те, кто остался на месте, являются жертвами дискриминации и нарушаются их фундаментальные права», — отметил Михаил Джанелидзе.



В этом контексте он говорил о необходимости защиты правовых принципов для сохранения мира и отметил, что «достичь долгосрочного и устойчивого мира практически невозможно без учета правового фундаментального вопроса».



С высокой трибуны ООН министр еще раз выразил твердую позицию грузинских властей в отношении мирного урегулирования конфликта и поблагодарил международное содружество за поддержку в процессе мирного урегулирования конфликта.



Михал Джанелидзе говорил о мирной инициативе правительства Грузии «Шаг к лучшему будущему» и ознакомил международной содружество с основными принципами этой инициативы, которая будет служить сближению населения, проживающего вдоль разделительной линии и открытие для соотечественников, проживающих в оккупированных регионах Грузии тех возможностей, который Грузия получила в процессе реформа и интеграции в Евросоюз.















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