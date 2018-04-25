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Гилмор: Необходим допуск офиса Верховного комиссара по правам человека в оккупированную Абхазию и Цхинвали


25.04.2018   18:30
В рамках встречи высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН с речью к участникам организованного Грузией параллельного мероприятия "Уважение прав человека за твердый мир" обратился помощник Генерального секретаря ООН, руководитель Нью-Йоркского офиса Верховного комиссара по правам человека Эндрю Гилмор.

В своем выступлении он заострил внимание на отчет Верховного комиссара по правам человека, в котором разговор идет о положении на оккупированных территориях. Эндрю Гилмор выразил сожаление в связи с тем, что институтам международного мониторинга, в том числе офису комиссара не предоставляется возможность войти на оккупированные территории.

"В минувшем месяце совет по правам человека принял резолюцию о сотрудничестве с Грузией, а мы представим отчет. Резолюция и отчет подчеркивают ограничение, существующее в отношении допуска офиса Верховного комиссара по правам человека в Абхазию и Цхинвальский регион, а также подчеркивает необходимость подтвержденной информации о положении прав человека. Мониторинг и отчетность весьма важны, для идентификации причин насилия, и соответствующего реагирования необходимо сотрудничество, к которому мы готовы. Как я уже отметил, мы готовы, но нам нужен допуск"- заявил Эндрю Гилмор.

На организованном Грузией параллельном мероприятии вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе заострил внимание на тяжелое положение, вызванное фактами грубого нарушения прав человека в оккупированных регионах Грузии со стороны оккупационных сил, и изоляцией этих территорий для международного содружества.

В рамках визита в США Михаил Джанелидзе принял участие во встрече Генеральной ассамблеи ООН высокого уровня "High level meeting on peacebuilding and sustaining peace", и обратился с речью к участникам мероприятия.







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