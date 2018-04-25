В Гали прошла очередная встреча механизма по превенции инцидентов и реагированию на них

25.04.2018 23:40 В Гали завершилась очередная встреча в рамках механизма по превенции инцидентов и реагированию на них.



Как заявил заместитель главы информационно-аналитического департамента Службы государственной безопасности Ираклий Антадзе, на 55-ой по счету встрече рассмотрели несколько вопросов, в том числе и правосудия в отношении осужденного за убийство Гиги Отхозория Рашида Канджи-оглы, а также освобождение незаконно задержанных граждан. Речь шла и об ожидаемом закрытии грузинских школ в Гальском районе.



По словам Ираклия Антадзе, вопрос школ рассматривался на всех встречах формата механизма по превенции инцидентов и реагированию на них, устанавливаются детали и власти осуществят соответствующие шаги в этом направлении.



Очередная встреча пройдет в Гали 18 мая.















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