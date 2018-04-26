Российские оккупанты похитили жителя села Квеши

26.04.2018 13:38 Российские оккупанты похитили жителя села Квеши Горийского муниципалитета Серго Дамбаидзе.



Как сообщил Первому каналу представитель мэрии Гори в селе Квеши Тариел Ватиашвили, мужчину похитили во время работ на собственном земельном участке, другие детали пока не известны.



Село Квеши расположено на цхинвальской линии российской оккупации.















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