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Российские оккупанты похитили жителя села Квеши
26.04.2018 13:38
Российские оккупанты похитили жителя села Квеши Горийского муниципалитета Серго Дамбаидзе.
Как сообщил Первому каналу представитель мэрии Гори в селе Квеши Тариел Ватиашвили, мужчину похитили во время работ на собственном земельном участке, другие детали пока не известны.
Село Квеши расположено на цхинвальской линии российской оккупации.
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