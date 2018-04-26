В соборе Пресвятой Троицы состоялась гражданская панихида по 22 гражданам, погибшим в Абхазии

26.04.2018 16:31 В кафедральном соборе Пресвятой Троицы состоялась гражданская панихида по 22 гражданам, погибшим в ходе вооруженного конфликта в Абхазии в 1992-1993 годах.



Память погибших почтили председатель парламента Ираклий Кобахидзе, члены парламента, министр по делам вынужденно перемещённых лиц с оккупированных территорий, беженцев и расселению Созар Субари, министр обороны Леван Изория, председатель комитета по обороне и безопастности Ираклий Сесиашвили, мэр Тбилиси Каха Каладзе.



На днях завершилась процедура идентификации останков тел 22 погибших, которые были перевезены из Абхазии.



Это: Тамаз Харбедия – заместитель министра, Михаил Кокая – советних Жиули Шартава по военным вопросам, Зураб Дзаминашвили – боец, Гела Паркосадзе – боец, Гоча Шинджикашвили – боец, Георгий Арзуманов – боец, Коба Хечикашвили – боец, Нугзар Придонишвили – боец, Заза Мачарашвили – боец (Сачхере), Эрмиле Мачарашвили – боец (Сачхере), Симон Жоржолиани – боец (Цкалтубо), Мухран Тутисани – боец (Хони), Давид Глонти – боец (Ланчхути), Имеда Копалиани – боец, Давид Цурцумия – боец, Шота Джгамадзе – врач, Нугзар Милорава – боец, Аскало Манагадзе – мирный житель (Кутаиси), Гела Турманидзе – боец (Сачхере), Александр Заалишвили – боец, Мухран Мачарашвили – боец (Сачхере), Георгий Заркуа – мирный житель (Поти).



Останки 12 человек, без вести пропавших в ходе вооруженного конфликта в Абхазии 1992-93 годов, сегодня похоронят на Дигомском братском кладбище в 16:00.















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