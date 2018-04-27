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Двое граждан Грузии освобождены из цхинвальской тюрьмы


27.04.2018   10:16
Двое граждан Грузии, похищенных оккупантами, отпущены из цхинвальского изолятора, сообщает Общественное телевидение.

Один из освобожденных – 15-летний Лаша Хурошвили. 25 апреля он был похищен, когда собирал хворост у села Ахмаджи, расположенного у цхинвальской линии российской оккупации в Ахалгорском районе.

В тот же день был похищен 77-летний Серго Дарбаидзе. Жителя села Кере Горийского района похитили из его сада.

Представителям центральных властей Грузии Хурошвили и Дарбаидзе передали вечером 26 апреля. Из села Эргнети их доставили в здание краевого управления МВД Грузии в Шида Картли. После опроса, освобожденные граждане Грузии вернулись к своим семьям.

Обстоятельства освобождения Хурошвили и Дарбаидзе не известны.

Похищения грузинских граждан вблизи разделительной линии — довольно распространенное явление. Особенно часто такие инциденты происходят в праздники, когда жители сел, расположенных близ разделительной линии, навещают своих родственников, посещают кладбища и церкви. Похищенные обычно освобождаются после того, как их семьи выплачивают штраф.






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