Двое граждан Грузии освобождены из цхинвальской тюрьмы

27.04.2018 10:16 Двое граждан Грузии, похищенных оккупантами, отпущены из цхинвальского изолятора, сообщает Общественное телевидение.



Один из освобожденных – 15-летний Лаша Хурошвили. 25 апреля он был похищен, когда собирал хворост у села Ахмаджи, расположенного у цхинвальской линии российской оккупации в Ахалгорском районе.



В тот же день был похищен 77-летний Серго Дарбаидзе. Жителя села Кере Горийского района похитили из его сада.



Представителям центральных властей Грузии Хурошвили и Дарбаидзе передали вечером 26 апреля. Из села Эргнети их доставили в здание краевого управления МВД Грузии в Шида Картли. После опроса, освобожденные граждане Грузии вернулись к своим семьям.



Обстоятельства освобождения Хурошвили и Дарбаидзе не известны.



Похищения грузинских граждан вблизи разделительной линии — довольно распространенное явление. Особенно часто такие инциденты происходят в праздники, когда жители сел, расположенных близ разделительной линии, навещают своих родственников, посещают кладбища и церкви. Похищенные обычно освобождаются после того, как их семьи выплачивают штраф.















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