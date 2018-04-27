Цхинвальский оккупационный режим намерен ввести ограничения для грузинских фермеров в Ахалгори

27.04.2018 14:51 По информации главы муниципалитета Ахалгори, Цхинвальский оккупационный режим планирует ввести ограничения для грузинских фермеров, проживающих в Ахалгори.



По словам Нугзара Тиникашвили, согласно распространенной информации, по решению де-факто режима, грузинские фермеры, проживающие в оккупированном Ахалгори, не смогут завести на территорию Ахалгори овец и крупнорогатый скот, который вывели на зимовку в другие регионы Грузии, о чем вчера т.н. президент Анатолий Бибилов сообщил общественности. Причиной он назвал то, что на территории Грузии распространено немало заболеваний скота, и они приняли такое решение во избежание этих заболеваний.



Нугзар Тиникашвили считает совершенно абсурдным этот мотив.



"Эта причина совершенно нереальная. На территории, контролируемой центральной властью Грузии, постоянно ведется мониторинг, и интенсивно проводятся соответствующие прививки скота. Подавляющее большинство фермеров на территории оккупированной Дабы этнические грузины, в Ахалгори сложно перезимовать овцам и крупнорогатому скоту, соответственно, все выводят скот в разные регионы Грузии (в Кахетию, Каспи, и Гори).



Думаю, если де факто власть не изменит это решение, население оккупированного Даба и жители Цхинвали окажутся в плохом положении, создастся дефицит мясопродуктов. Мы уже ищем альтернативные пути, чтобы у фермеров не создались проблемы, и найти другие пастбища"- заявил Тиникашвили.



На данное время животноводством на территории оккупированного Ахалгорского района занимаются до 25 местных грузинских фермеров. А в целом на зимовку из Ахалгори вывели около 1000 голов крупнорогатого скота и 8000 овец.



















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

