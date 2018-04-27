Оккупационный режим освободил еще одного гражданина Грузии

27.04.2018 18:59 Оккупационный режим освободил еще одного гражданина Грузии. Сегодня из изолятора временного задержания в Цхинвали был отпущен отец освобожденного накануне несовершеннолетнего подростка Лаши Хурошвили.



Российские военные задержали отца с сыном в лесу у села Ахмаджи во время сбора дров.



Освобожденного Давида Хурошвили уже передали грузинским правоохранителям.



Накануне оккупационный режим освободил двоих граждан Грузии.















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