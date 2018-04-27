Цихелашвили ознакомила депутатов Европарламента в Брюсселе с новой мирной инициативой правительства Грузии

27.04.2018 19:22 Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии Кетеван Цихелашвили выступила с речью в Европарламенте на заседании парламентского комитета Ассоциации.



Государственный министр ознакомила комитет с положением на оккупированных территориях, и с миротворческой политикой грузинской власти в вопросах примирения и гражданской интеграции. В своем выступлении она говорила о ситуации на оккупированных территориях, о тяжелом ежедневном быте, остающейся неразрешенной проблемой в результате неурегулированного конфликта. Отметила, что с 2008 года, после российско-грузинской войны, население по обе стороны линии разделения стоит перед серьезными вызовами.



По ее словам, Россия во всех сферах жизни осуществляет полный и эксклюзивный контроль на оккупированных территориях. Искусственные барьеры и заборы вдоль линии оккупации регулярно устанавливаются, что усиливает изоляцию регионов. Добавила, что у населения ограничена возможность ходить на свои приусадебные участки, святилища, и кладбища членов семьи. А также коснулась фактов притеснения этнически грузинского населения в оккупированном Ахалгори и Гали, ограничения получения образования на родном языке.



Государственный министр детально говорила об убийстве Арчила Татунашвили, Гиги Отхозория, и Давида Башарули. По ее словам, действия, осуществленные в адрес этих людей, являются провокацией, направленной против декларированного курса Грузии - мира и примирения.



Кетеван Цихелашвили особо заострила внимание на миротворческой политике Грузии, и отметила, что она ориентирована на поиск мирных, прагматичных, конструктивных путей разрешения конфликта.



"В рамках мирной политики аппарат государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства вместе с другими правительственными ведомствами разработал новый пакет мирной инициативы под названием "Шаг к мирному будущему", преследующий целью улучшение социально-экономических условий населения Абхазии и Цхинвальского региона/т.н. Южной Осетии, создание образовательных возможностей, основанных на экономических нуждах и прагматических интересах населения, и отзывается на их стремление к развитию, и лучшему будущему. Пакет мирной инициативы является одним из важнейших направлений повестки дня примирения и включенности правительства Грузии, который наряду с другими мирными инициативами и запланированными шагами служит обеспечению благосостояния населения по обе стороны линии разделения, строительству доверия и мира"- отметила Кетеван Цихелашвили.



Заседание парламентского комитета Ассоциации под руководством сопредседателей, председателя комитета интеграции с Европой Тамар Хулордава, и члена Европарламента, Саджада Карима состоялось шестой раз. Для рассмотрения отношений Евросоюза и Грузии депутаты Европарламента заслушали представителей исполнительной власти Грузии и Евросоюза. На заседании партнеры рассмотрели также осуществление договора Ассоциации и соглашения о свободной торговле, текущие в Грузии демократические реформы, и конституционные изменения. Обсудили положение в сфере правосудия, внедрение принципов открытого управления в работе парламента, а также планы экономического развития страны.















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