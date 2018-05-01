Помощник госсекретаря США побывал на цхинвальской линии российской оккупации

01.05.2018 11:51 «Десять лет назад здесь была война и сегодня я тут, чтобы напомнить правительству России, что мир не забыл эти события», - заявил помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэс Митчелл, находясь в селе Одзиси у линии оккупации.



С ситуацией на месте американского гостя ознакомили министр иностранных дел Грузии, вице-премьер Михаил Джанелидзе и представитель аналитического департамента СГБ.



«Мы не признаем эту разделительную линию международной границей. Нас очень волнует ситуация с безопасностью тех грузин, которые живут здесь, за этой линией. Мы осуждаем любые действия, касающиеся задержаний, пыток и убийств граждан Грузии и соболезнуем семьям этих людей. Мы призываем власти России выполнить обязательства, взятые соглашением о прекращении огня 2008 года, отозвать признание этих регионов и содействовать гуманитарному доступу в данные регионы. Соединенные Штаты преданы Грузии и ее безопасности, и мы ценим те усилия, которые исходят от правительства, парламента и народа Грузии, чтобы показать верность демократическим реформам и быть успешной демократической страной», - заявил Уэс Митчелл.















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