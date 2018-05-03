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Гражданская активистка Тамара Меаракишвили выиграла процесс в цхинвальском суде


03.05.2018   16:58
Судья Цхинвальского «районного суда» Фатима Парастаева вынесла решение в пользу гражданской активистки из Ахалгори Тамары Меаракишвили. Дело касалось иска активистки против Генеральной прокуратуры цхинвальского марионеточного режима, в котором она обвиняет ведомство в незаконном возбуждении против нее уголовного дела.

В отношении Меаракишвили цхинвальские власти возбудили два уголовных дела, одно из них - по обвинению в клевете на правящую партию «Единая Осетия». 25 августа жительница Ахалгори подала иск по этому делу. Меаракишвили и ее североосетинский адвокат Икрамжан Раматов считают, что предъявленное ей в августа 2017 года обвинение по статье «клевета» должно быть прекращено из-за отсутствия доказательств.

Сегодняшнее решение цхинвальского суда означает, что уголовное дело против ахалгорской активистки должно быть пересмотрено. По предварительной информации, «прокуратура» оспорит решение Цхинвальского «райсуда» в следующей инстанции – в «Верховном суде».

До сих пор силовики не вернули изъятые во время обыска в доме Тамары Меаракишвили вещи, в том чиле документы, из-за чего гражданская активистка не может покидать оккупированную Россией территорию Грузии.






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