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Оккупационный режим задержал 22-летнего молодого человека


03.05.2018   19:33
Оккупационным режимом незаконно задержан 22-летний житель Тбилиси, уроженец Цхинвальского региона, — сообщила государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили.

Как отметила Цихелашвили, в связи с данным фактом уже задействована «горячая линия».

«В процесс с целью незамедлительного освобождения задержанного вовлечены как представители соответствующих наших структур, так и наблюдательская миссия ЕС. Все эти годы продолжаются незаконные задержания, ограничение свободы передвижения, нарушения фундаментальных прав человека, а 22 февраля имело место самое тяжелое задержание Арчила Татунашвили и его убийство.

Все это является не только незаконным, провокационным и направленно против конкретных людей, но и является разделительной линией в отношении безопасности и прав каждого из нас, и не входит ни в чьи интересы – ни грузин, ни абхазов и ни осетин, — заявила Цихелашвили.







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