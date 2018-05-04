Оккупационный режим освободил задержанного 2 дня тому назад гражданина Грузии

04.05.2018 20:27 Оккупационный режим освободил задержанного 2 дня тому назад гражданина Грузии. Проживающего в Тбилиси 22-летнего беженца из Цхинвальского региона российские военные передали грузинской стороне на посту в Эргнети.



Молодого человека допросят в департаменте по Шида Картли МВД Грузии, после чего выяснятся обстоятельства задержания гражданина Грузии.















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