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Оккупационный режим освободил задержанного 2 дня тому назад гражданина Грузии
04.05.2018 20:27
Оккупационный режим освободил задержанного 2 дня тому назад гражданина Грузии. Проживающего в Тбилиси 22-летнего беженца из Цхинвальского региона российские военные передали грузинской стороне на посту в Эргнети.
Молодого человека допросят в департаменте по Шида Картли МВД Грузии, после чего выяснятся обстоятельства задержания гражданина Грузии.
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