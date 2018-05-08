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российские оккупанты провели ров на территории Никози
08.05.2018 12:14
У проволочных ограждений на территории села Никози Горийского муниципалитета российские оккупанты провели ров.
Как сообщил Первому каналу поверенный села Георгий Лазарашвили, ров проведен на участке в один километр. К этому времени оккупантов больше нет на месте.
Оккупанты установили проволочные ограждения на территории села после Августовской войны 2008 года.
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