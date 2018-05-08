российские оккупанты провели ров на территории Никози

08.05.2018 12:14 У проволочных ограждений на территории села Никози Горийского муниципалитета российские оккупанты провели ров.



Как сообщил Первому каналу поверенный села Георгий Лазарашвили, ров проведен на участке в один километр. К этому времени оккупантов больше нет на месте.



Оккупанты установили проволочные ограждения на территории села после Августовской войны 2008 года.















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