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Семья Татунашвили обратится в ЕСПЧ с индивидуальным иском против РФ
08.05.2018 16:35
В Страсбургский суд готовится индивидуальный иск от имени Георгия Татунашвили против Российской Федерации. Об этом заявила адвокат семьи Арчила Татунашвили Тамар Авалиани.
Вместе с тем, адвокат выражает надежду, что расследование дела пройдет эффективно и полноценно.
«Мы готовим индивидуальный иск от имени Георгия Татунашвили против Российской Федерации. Надеемся, что расследование дела будет проходить эффективно и полноценно, не будет затягиваться и нам не придется вносить иск уже против Грузии, хотя на данном этапе, это не входит в наши планы. Наша цель, чтобы власти Грузии эффективно и полноценно провели расследование. Что касается иска против России, тот он в процессе подготовки», — заявила Авалиани.
Вместе с тем, по её словам, существует много вопросов к экспертизе, прошло уже более двух месяцев и пока неизвестен ни промежуточный, ни окончательный отчет.
По словам адвоката, очень важно установить причины смерти.
Авалиани пояснила, что семья обратится к следствию, так как кроме убийства и статьи подразумевающей незаконное лишение свободы, расследование должно вестись и по статье пытки.
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