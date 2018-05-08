Семья Татунашвили обратится в ЕСПЧ с индивидуальным иском против РФ

08.05.2018 16:35 В Страсбургский суд готовится индивидуальный иск от имени Георгия Татунашвили против Российской Федерации. Об этом заявила адвокат семьи Арчила Татунашвили Тамар Авалиани.



Вместе с тем, адвокат выражает надежду, что расследование дела пройдет эффективно и полноценно.



«Мы готовим индивидуальный иск от имени Георгия Татунашвили против Российской Федерации. Надеемся, что расследование дела будет проходить эффективно и полноценно, не будет затягиваться и нам не придется вносить иск уже против Грузии, хотя на данном этапе, это не входит в наши планы. Наша цель, чтобы власти Грузии эффективно и полноценно провели расследование. Что касается иска против России, тот он в процессе подготовки», — заявила Авалиани.



Вместе с тем, по её словам, существует много вопросов к экспертизе, прошло уже более двух месяцев и пока неизвестен ни промежуточный, ни окончательный отчет.



По словам адвоката, очень важно установить причины смерти.



Авалиани пояснила, что семья обратится к следствию, так как кроме убийства и статьи подразумевающей незаконное лишение свободы, расследование должно вестись и по статье пытки.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

