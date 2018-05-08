Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Семья Татунашвили обратится в ЕСПЧ с индивидуальным иском против РФ


08.05.2018   16:35
В Страсбургский суд готовится индивидуальный иск от имени Георгия Татунашвили против Российской Федерации. Об этом заявила адвокат семьи Арчила Татунашвили Тамар Авалиани.

Вместе с тем, адвокат выражает надежду, что расследование дела пройдет эффективно и полноценно.

«Мы готовим индивидуальный иск от имени Георгия Татунашвили против Российской Федерации. Надеемся, что расследование дела будет проходить эффективно и полноценно, не будет затягиваться и нам не придется вносить иск уже против Грузии, хотя на данном этапе, это не входит в наши планы. Наша цель, чтобы власти Грузии эффективно и полноценно провели расследование. Что касается иска против России, тот он в процессе подготовки», — заявила Авалиани.

Вместе с тем, по её словам, существует много вопросов к экспертизе, прошло уже более двух месяцев и пока неизвестен ни промежуточный, ни окончательный отчет.

По словам адвоката, очень важно установить причины смерти.

Авалиани пояснила, что семья обратится к следствию, так как кроме убийства и статьи подразумевающей незаконное лишение свободы, расследование должно вестись и по статье пытки.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Мэрия Тбилиси объявила тендер на закупку 100 автобусов
Румынская «Таром» начинает оперировать в Грузии
Глава Минфина обсудил с президентом EBRD об увеличении инвестиций в Грузию
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В парламентской комиссии обсудили новую мирную инициативу правительства Грузии
Жители Гудаутского района при задержании угрожали правоохранителям
Софья Кацарава: Мы сделаем все, чтобы достичь мирного урегулирования конфликта
Цихелашвили: Мы не можем изменить прошлое, но надо сделать шаги к лучшему будущему
Гогуадзе: Наша задача - говорить с населением оккупированных территорий
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Премьер-министр Грузии поздравил Никола Пашиняна с избранием премьер-министром Армении
Гурбанов: Пассажироперевозки по БТК начнутся в 2019 году
На заседании Комиссии по интеграции Грузии в Евросоюз утверждена Концепция дорожной карты
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна