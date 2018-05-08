Депутат Европарламента призвал Грузию открыть судебные дела против нарушителей прав человека на оккупированных территориях

08.05.2018 16:55 По заявлению депутата Европарламента Майкла Гало, Грузия должна открыть правовые дела о каждом несправедливом факте, происшедшем на оккупированных территориях. Об этом депутат заявил после встречи с послом Евросоюза Яношем Херманом в разговоре об обращении Грузии к Страсбургскому суду о факте убийства Арчила Татунашвили.



По словам Гало, такая практика существовала в Германии, когда страна была разделена.



"Из-за положения, сложившегося на оккупированной территории, из-за того что имеет место несправедливость со стороны рядовых граждан и официальных лиц, необходимо, чтобы Грузия подумала о механизме для ведения систематической регистрации этих фактов. Вы не только должны говорить, или донести эти нарушения до Страсбурга, но и фактически надо открыть судебные дела, которые дадут вам возможность задержать, и судить виновников, если они попадут на контролируемую вами территорию.



Подобная практика работала в Германии, когда мы были разделены. Западная Германия регистрировала подобные случаи в отношении Восточной Германии. Позже, когда это стало возможно, документы открыли, и людей привлекли к суду.



У вас систематическое соприкосновение с этими фактами, и если будете регистрировать их, мы сможем больше помочь вам, поскольку будем знать больше, и сможем, как минимум ввести этих лиц в черный список"- отметил Майкл Гало.

















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