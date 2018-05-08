Послы своими глазами увидели лицо российской оккупации в Хурвалети - поспред Грузии в ООН

08.05.2018 20:58 Аккредитованные при ООН постоянные представители, которые находятся с визитом в Грузии, посетили село Хурвалети, находящееся вдоль оккупированной линии. Послы на месте оценили тяжелое гуманитарное и социальное положение в стране, посетили местное население и пообщались с ним.



«Послы знакомятся с достижениями Грузии и теми вызовами, перед которыми стоит наша страна. Естественно, в это время невозможно пройти мимо тех проблем, перед которыми мы стоим в связи с оккупированными территориями. Сегодня мы находились в Хурвалети, где послы своими глазами увидели лицо российской оккупации.



Мы постоянно осуществляем информирование мирового содружества – наших партнеров и с их стороны есть довольно большая поддержка», — заявил постоянный представитель Грузии в ООН Каха Имнадзе.



Посол отметил, что в ООН, также как и в других международных организациях, вопрос Грузии является довольно актуальным и стоит остро. Он еще раз оценил визит министра иностранных дел Грузии в Нью-Йорк, в ходе которого в ООН состоялось специальное мероприятие в связи с оккупированными территориями Грузии.



7 постоянных представителей ООН из трех регионов – Уругвая, Сент-Винсента и Гренадин, Шри-Ланки, Бенина, Намибии, Конго и Замбии гостят в Грузии с пятого до 12 мая.



По информации МИД Грузии, они провели встречи в министерстве иностранных дел Грузии, а также с представителями законодательной и исполнительной властей страны. Иностранных дипломатов ознакомили с информацией и реформах, осуществленных правительством Грузии в разных сферах. Гости посетили Дом юстиции и Агентство обслуживания МВД. С учетом интереса постоянных представителей, грузинская сторона выразила готовность поделиться опытом с точки зрения реформ. В рамках визита послы встретились с представителями властей высокого ранга, как с президентом, так и премьер-министром, председателем парламента и министром иностранных дел. Состоятся встречи послов в регионе Кахети и Аджарской АР.















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