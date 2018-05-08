|
Израиль привел войска в состояние повышенной готовности к атаке из Сирии
08.05.2018 23:30
Израиль привел войска в состояние повышенной боеготовности, развернул систему ПВО и приказал открыть бомбоубежища на Голанских высотах. Власти страны заметили «аномальную активность» иранских войск в Сирии и готовятся к атаке с их стороны. Об этом сообщает Jerusalem Post.
«Граждане Израиля должны быть внимательны к инструкциям армии, которые будут распространены в случае необходимости. Армия готова к различным сценариям развития событий и предупреждает, что любая агрессия против Израиля будет встречена жестким ответом»,— говорится в коммюнике Армии обороны Израиля.
Ранее сегодня президент США Дональд Трамп объявил о выходе из сделки по иранскому атому. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху полностью поддержал господина Трампа в этом решении и назвал его «историческим».
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна