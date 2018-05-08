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Израиль привел войска в состояние повышенной готовности к атаке из Сирии


08.05.2018   23:30
Израиль привел войска в состояние повышенной боеготовности, развернул систему ПВО и приказал открыть бомбоубежища на Голанских высотах. Власти страны заметили «аномальную активность» иранских войск в Сирии и готовятся к атаке с их стороны. Об этом сообщает Jerusalem Post.

«Граждане Израиля должны быть внимательны к инструкциям армии, которые будут распространены в случае необходимости. Армия готова к различным сценариям развития событий и предупреждает, что любая агрессия против Израиля будет встречена жестким ответом»,— говорится в коммюнике Армии обороны Израиля.

Ранее сегодня президент США Дональд Трамп объявил о выходе из сделки по иранскому атому. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху полностью поддержал господина Трампа в этом решении и назвал его «историческим».






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