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Израиль уничтожил почти все иранские базы в Сирии - Авигдор Либерман
10.05.2018 14:17
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что в результате атаки с Голанских высот израильские военные силы уничтожили почти все иранские военные базы на территории Сирии.
«Я надеюсь, что эта глава истории подошла к концу, и все получили четкое послание от нас», — заявил Либерман.
Министр обороны Израиля также отметил, что целью Израиля не является эскалация ситуации в регионе.
«Я хотел бы подчеркнуть, что целью министерства обороны Израиля не является эскалация ситуации в Сирии, однако мы не будем мириться с провокационными действиями со стороны Ирана», — отметил Авигдор Либерман.
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