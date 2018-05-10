Израиль уничтожил почти все иранские базы в Сирии - Авигдор Либерман

10.05.2018 14:17 Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что в результате атаки с Голанских высот израильские военные силы уничтожили почти все иранские военные базы на территории Сирии.



«Я надеюсь, что эта глава истории подошла к концу, и все получили четкое послание от нас», — заявил Либерман.



Министр обороны Израиля также отметил, что целью Израиля не является эскалация ситуации в регионе.



«Я хотел бы подчеркнуть, что целью министерства обороны Израиля не является эскалация ситуации в Сирии, однако мы не будем мириться с провокационными действиями со стороны Ирана», — отметил Авигдор Либерман.















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