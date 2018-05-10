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Грузинский батальон прибыл в Афганистан для выполнения миссии «Твердой поддержки»
10.05.2018 16:05
11-й батальон первой пехотной бригады вооруженных сил Грузии прибыл в Афганистан в полном составе.
Подразделение встретили на авиационной базе Баграм представитель вооруженных сил Грузии в исламской республике Афганистан, полковник Арчил Омиадзе и командир 31-го батальона, подполковник Лаша Адуашвили.
11-й батальон первой пехотной бригады заменит состав 31-го батальона третьей пехотной бригады и в ближайшее время примет на себя полный ареал действий.
Главной задачей грузинских солдат являются вопросы безопасности авиационной базы Баграм и контролирование района операции.
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