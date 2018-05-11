Национальное бюро экспертизы поясняет процедуры экспертизы тела Арчила Татунашвили

11.05.2018 15:19 Национальной бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули поясняет процедуры экспертизы тела Арчила Татунашвили.



В заявлении бюро отмечается, что в связи с резонансными делами часть звучат вопросы – почему не происходит подготовка «первичных» и «промежуточных» заключений. По их словам, заключение эксперта готовится после полного завершения исследований и не существует «первичных» и «промежуточных» заключений.



«В первую очередь, хотим заявить, что гибель Арчила Татунашвили является такой же трагедией для каждого сотрудника и эксперта бюро экспертизы, как для каждого гражданина Грузии», — говорится в заявлении бюро.



В учреждении поясняют, что заключение эксперта это – письменный документ специалиста, подготовленный на основании проведения соответствующих исследований, который отвечает на вопросы, которые стоят перед экспертом. А это возможно только в случае полного завершение необходимых исследований.



«Экспертиза проводится на основании материалов, представленных заказчиком. Соответственно, не существует «первичных», «промежуточных» заключений эксперта. После полного завершения и анализа необходимых исследований в процессе экспертизы готовится заключение эксперта. По завершении заключения эксперта, по требованию заказчика, может быть назначена дополнительная или повторная экспертиза», — отмечается в заявлении Национального бюро медицинской экспертизы имени Левана Самхараули.



Вместе с тем, в Национальном бюро экспертизы поясняют, что заключение экспертизы, назначенной в рамках следствия, принадлежит следственным органом и бюро не полномочно делать публичные комментарии по конкретным делам.



«Мы хотим подчеркнуть, что эксперты Национального бюро экспертизы являются профессионалами очень высокого класса, но в первую очередь, они – граждане Грузии, люди с высокой гражданской ответственностью и все те вопросы, которые важны для наших сограждан, также важны, болезненны и приоритетны и для экспертов бюро.



Еще раз выражаем сожаление в связи с трагической гибелью Арчила Татунашвили, и в свою очередь, хотим заверить общество, что как и в этом случае, так и в отношении других экспертиз, эксперты бюро, с учетом своего высокого профессионализма делают все, чтобы подготовить достоверное, высококвалифицированное заключение экспертизы, соответствующее международным стандартам», — отмечается в заявлении Национального бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули.















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