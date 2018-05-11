Грузинские активисты возобновили патрулирование на цхинвальской линии российской оккупации

11.05.2018 16:16 Активисты движения "Сила в единстве" 10 мая провели патрулирование нескольких сел на цхинвальской линии российской оккупации.



В Министерстве внутренних дел Грузии корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что контрольно-пропускной пункт открыт в Ахалгорском районе.



Грузинские активисты движения "Сила в единстве" 10 мая патрулировали несколько сел. Они сообщили, что в ходе мониторинга обстановки на разделительной линии ранним утром не зафиксировали передвижение автомобилей через контрольно-пропускной пункт в Ахалгорском районе. Однако активисты отметили, что визуально не могут определить, открыт пункт или нет, так как ведут наблюдение с расстояния нескольких километров.



"Примерно в километре от этого контрольно-пропускного пункта находится грузинский КПП и без разрешения на пересечение разделительной линии никого не пропускают. Наших активистов тоже не пропускают, иначе мы бы туда поехали. Поскольку для наших правоохранительных органов это зона повышенного риска и так как у нас нет пропусков на территорию Цхинвальского региона, а передвижение может послужить поводом для нашего задержания. Я предполагаю, что из этих опасений нас не пропускают близко к этому КПП", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" инициатор патрулирования сел Давид Кацарава.

















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