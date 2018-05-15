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Цихелашвили: Грузинская сторона мобилизована, чтобы на текущей встрече в Эргнети получить ответы на все вопросы в связи с Татунашвили


15.05.2018   14:30
Грузинская сторона мобилизована, чтобы на сегодняшней встрече МПРИ в связи с Татунашвили были подняты все вопросы и получены ответы, - об этом заявила госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили, комментируя текущую встречу в Эргнети в рамках механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ).

«Для грузинской стороны, разумеется, самым важным и принципиальным вопросом в рамках этой встречи является факт посягательства на жизнь Арчила Татунашвили и, исходя из интересов следствия, постановка всех тех вопросов, которые помогут грузинскому следствию установить истину касательно трагедии. Естественно, это включает все вопросы. Сам МПРИ это статус-нейтральный формат, который дает возможность поднять абсолютно все вопросы. Сегодня могу сказать с полной ответственностью, что грузинская сторона максимально мобилизована, подготовлена, чтобы на сегодняшней встрече МПРИ в связи с Татунашвили были подняты все вопросы для получения всех ответов», - заявила Цихелашвили.

По ее словам, на сегодняшней встрече всего рассматривается 17 вопросов, в том числе, продолжение процесса т.н. бордеризации, незаконные задержания граждан Грузии и ограничения доступа к храмам.







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