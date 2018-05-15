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Цихелашвили: Грузинская сторона намерена получить ответы на вопросы в связи с делом Татунашвили


15.05.2018   15:26
Грузинская сторона мобилизована, чтобы на сегодняшней, 15 мая, встрече в Эргнети в связи с делом Арчила Татунашвили были получены ответы на все вопросы. Об этом заявила госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили, комментируя встречу в рамках механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ).

«Для грузинской стороны самым важным и принципиальным вопросом в рамках этой встречи является факт посягательства на жизнь гражданина Грузии и, исходя из интересов следствия, постановка всех тех вопросов, которые помогут следствию установить истину», - заявила госминистр, информирует IPN.

По словам Цихелашвили, на сегодняшней встрече всего рассматривается 17 вопросов, в том числе, продолжение процесса так называемой бордеризации де-факто границы, незаконные задержания граждан Грузии и ограничения доступа к храмам и могилам, находящимся на оккупированной территории Цхинвальского региона Грузии.






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