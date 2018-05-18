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Ресурс Женевского формата нужно использовать максимально - Квирикашвили


18.05.2018   21:55
Коммуникация важна и думаю, ресурс Женевского формата нужно использовать максимально, — об это заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

Журналисты спросили премьера, что он думает о возможной встрече президентов Грузии и России, на что сегодня откликнулось министерство иностранных дел России.

По словам Георгия Квирикашвили, в случае подъема уровня Женевского формата, с вовлечением наших партнеров, можно добиться прорыва по очень важным вопросам.

«Я говорил об этом много раз, в том числе и в ходе своего выступления в парламенте. Конечно, коммуникация важна. Думаю, Женевский формат нужно использовать максимально. Возможно, в случае подъема уровня Женевского формата, с вовлечением наших партнеров, можно добиться прорыва по очень важным вопросам», — заявил премьер-министр.

По его словам, существует ресурс и можно решить проблему, соблюдая красные линии, которые есть у Грузии – территориальная целостность и суверенитет.

«Я верю в это, я вижу ресурс этого и думаю, что соблюдая те красные линии, которые есть у Грузии, и, естественно, это — территориальная целостность и наш суверенитет, можно решить проблему. Просто для этого нужно максимально использовать те форматы, которые у нас есть», — заявил Георгий Квирикашвили.

Премьер считает, что на данном этапе важно использовать ресурс Женевского формата до конца.

«Думаю, что на данном этапе важно использовать ресурс Женевского формата до конца.Я много раз говорил об этом и еще раз говорю – минимум на уровне министров, возможно и на более высоком уровне может пройти эта встреча. В этом формате есть абсолютно все игроки, с вовлечением которых,
можно создать позитивную динамику в той проблеме и огромной боли, которая есть у Грузии», — заявил Георгий Квирикашвили.






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