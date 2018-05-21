Грузия намерена представить ЕСПЧ дополнительные доказательства российской агрессии в 2008 году

21.05.2018 11:21 «Россия действительно говорит, причем здесь Страсбургский суд, августовская война не является вопросом прав человека, а скорее сферой гуманитарного права, чему мы противостоим твердыми аргументами», — заявила министр юстиции Тея Цулукиани в передаче Первого канала «42 ° параллель».



По словам министра, правительство Грузии пытается показать Европейскому суду дополнительные доказательства того, что Россия готовилась к боевым действиям намного раньше начала августовской войны.



«Россия действительно говорит, причем здесь Страсбургский суд, августовская война не является вопросом прав человека, а скорее сферой гуманитарного права, чему мы противостоим твердыми аргументами. Мы говорим, что в период, когда шли военные действия, Россия осуществляла на территории нашей страны в Цхинвальском регионе действия, которые были далеки от необходимости военных действий. Мы стараемся теперь с новейшими доказательствами показать Европейскому суду, что Россия готовилась к этой войне намного раньше; она обучала местный персонал, в том числе военных в различных осетинских де-факто подразделениях и готовилась к этому военному противостоянию.



Кроме того, мы покажем суду с помощью аргументов подкрепленных доказательствами, что реально 10 августа на рассвете грузинская сторона прекратила огонь; более того, она вышла из зоны боевых действий и 11 августа наши подразделения уже защищали подступы Тбилиси, что исключает необоснованное заявление России о том, что как-будто 12 августа мы отвечали России боевыми действиями », — заявила Тея Цулукиани в программе «42 ° параллель».















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

