Глава МИД Грузии рассказал о ситуации в Цхинвальском регионе и Абхазии на Министериале СЕ

21.05.2018 14:38 Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе выступил на 128-ом Министериале Совете Европы в Дании, где он акцентировал внимание на ситуации в Абхазии и Цхинвальском регионе с точки зрения безопасности и и на факты нарушения прав человека.



«Когда мы говорим о правах человека, мы должны уделять особое внимание конфликтам», — заявил министр. Неприемлемо, что в 21-ом веке люди «живут в условиях военной оккупации, или не могут вернуться в свои места жительства из-за опасностей и угроз».



Министр также отметил, что сотням тысяч вынужденно перемещенных лиц из Цхинвальского региона и Абхазии «постоянно отказывают в праве на возвращение. В то же время, люди, проживающие в условиях оккупации, являются объектами этнической дискриминации, что является грубым нарушением фундаментальных прав человека».



«В то время, когда Грузия достигает наивысших стандартов с точки зрения защиты прав человека на контролируемых ею территориях, после нашей последней встречи обстановка оккупированных регионах ухудшилась в этом отношении», — добавил Джанелидзе.



Министр также затронул убийства Арчила Татунашвили и Гиги Отхозория и отметил, что эти два случая «являются четкими примерами грубого нарушения права человека на жизнь и других прав, которые сопровождают оккупацию».



В рамках визита в Данию Михаил Джанелидзе встретился с официальными представителями различных стран, в том числе, с министром иностранных дел Королевства Дании Андерсом Самуэльсеном, а также с государственным секретарем Германии Михаилом Ротом. На встречах стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и европейской интеграции Грузии.















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