Грузия готова открыть в РФ торговые коридоры под надзором посредников

21.05.2018 15:57 В ходе предстоящих 24 мая переговоров в Праге с замминистра иностранных дел России Григорием Карасиным Грузия и Россия сформируют специальную рабочую группу по исполнению соглашения "О механизме таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами". Это соглашение предусматривает создание так называемых "торговых коридоров" из России в Грузию и Армению через оккупированные территории - Абхазию и Цхинвальский регион Грузии. Об этом в интервью Радио Свобода заявил спецпредставитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией посол Зураб Абашидзе.



В воскресенье Абашидзе сообщил Радио Свобода, что шанс на достижение окончательной договоренности о задействовании "торговых коридоров" появился после того, как Россия на днях подписала со швейцарской компанией SGS специальный контракт о мониторинге швейцарскими наблюдателями движения грузов через Абхазию и Цхинвальский регион.



​"Грузия оформила аналогичный контракт с той же компанией еще в декабре", – подчеркнул Абашидзе. При этом грузинский дипломат сообщил, что, согласно основополагающему соглашению между Россией и Грузией "об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами" 2011 года, швейцарские наблюдатели будут "мониторить" ситуацию как на территории России, так и Грузии, но без проведения процедур по таможенному оформлению грузов, а лишь с целью сбора информации о движении товаров.



Ранее марионеточный режим в Цхинвали выразил сомнение в перспективности любых российско-грузинских соглашений об использовании этой оккупированной Россией территории Грузии для транзита грузов в Армению и Грузию без прямого участия Цхинвали.



Абашидзе исключил участие Цхинвали, заявив в беседе с РС, что Грузия не признаёт независимость Абхазии и т.н. "т.н. Южной Осетии", а "третьей стороной" соглашения и осуществления мониторинга может быть только Швейцария.















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