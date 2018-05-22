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Российская оккупация Абхазии и Цхинвальского региона должна закончиться - Джерри Коннолли


22.05.2018   17:12
«В соседстве, где зачастую укрепляется автократичное и авторитарное управление, у грузинского народа всегда хватало смелости для борьбы за самовыражение и независимость и политического плюрализма, необходимого для демократического управления», — заявил 21 мая конгрессмен Джерри Коннолли на мероприятии, посвященном 100-летнему юбилею Первой независимой республики Грузия.

Коннолли, который является одним из сопредседателей Группы друзей Грузии в Палате представителей США, пояснил, что Грузия «в условиях соседства с Россией», путем избрания демократического курса, проявила большую смелость, и добавил, что США всегда будут поддерживать Грузию.

«Мы не остановимся до тех пор, пока Грузия не вернет свои территории. Российская оккупация Грузии должна закончиться», — подчеркнул конгрессмен.

Коннолли также выразил надежду, что «Армения возьмет пример от Грузии и последует ее модели» в борьбе с авторитаризмом.

На прошедшем в Конгрессе США мероприятии также выступил с речью и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, который поблагодарил американских законодателей за их вклад в поддержку Грузии и развитие грузино-американского партнерства. Георгий Квирикашвили отправился в США 21 мая и завершит свой визит 23 мая.






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