Грузия надеется, что завтра в Страсбурге восторжествует справедливость

22.05.2018 18:17 Спустя 10 лет с августовской войны 2008 года Большая палата Страсбургского суда по правам человека завтра проведет последнее заседание, и выйдет для вынесения приговора.



По мнению Кетеван Цихелашвили, Министерство юстиции Грузии представило в Страсбургский суд очень много доказательств. Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства надеется, что Европейский суд примет справедливое решение.



"У Министерства юстиции, и соответственно суда, в руках очень много доказательств, и надо дождаться завтрашнего дня. Я надеюсь, что в результате этих процессов справедливость в определенной степени восторжествует. Это является важным инструментом по тягчайшему факту, имевшему место во время российской агрессии в Грузии, и оккупации территорий Грузии"- заявила Кетеван Цихелашвили.



По мнению первого заместителя председателя парламента Тамар Чугошвили, представительство Грузии максимально компетентно и правильно собрало все доказательства, за которыми последуют соответствующие оценки со стороны суда.



Грузинская власть внесла иск против России 11 августа 2008 года. В иск вошли сотни конкретных доказательств нарушения прав человека, и превышения силы Россией в Грузии.



13 декабря 2011 года Страсбургский суд признал дело допустимым, а 3 апреля 2012 года передал на рассмотрение Большой палате.

















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