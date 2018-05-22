Августовская война 2008 года - Грузинская сторона проводит консультации за день до решения Страсбурга

22.05.2018 20:47 Один день до исторического решения-завтра Европейский суд проведет последнее устное слушание об августовской войне 2008 года.



В эти минуты представители власти Грузии и дипломаты проводят специальное совещание, где рассматривают доказательства, которыми устанавливается нарушение статей Европейской конвенции в ходе августовской войны.



У грузинской стороны есть два британских адвоката, которые завтра выступят с речью в Европейском суде.



Завтра в Большой палате состоится устное слушание, где в связи с августовской войной Грузия обвиняет Российскую Федерацию по статье 8 Европейской конвенции, где самыми основными являются вторая, третья и пятая статьи, что подразумевает лишение жизни, а также бесчеловечное обращение и пытки.



По утверждению адвокатов, грузинская сторона представила Страсбургскому суду более чем 700 вещественных доказательств.



Представитель Министерства юстиции Бека Дзамашвили заявил, что одним из главных доказательств является факт использования российской стороной баллистического оружия в Гори.



"Это происходит именно в тот период, когда грузинская сторона уже односторонне прекратила боевые действия. Соответственно, сами доказательства достаточно твердые, начиная с самого момента взрыва. Снят непосредственно момент взрыва, и затем это подкреплено целым рядом доказательств, в том числе заключением эксперта, что это был не просто "Искандер", а именно тот "Искандер", который был предназначен только для российской армии"- заявил начальник департамента международных судов Министерства юстиции, Бека Дзамашвили.



Это дело является прецедентным для Европейского суда. Рассмотрение дела начнется завтра к 11:00 часам по тбилисскому времени.



Завтра решение не объявят, и как предполагается, возможно, до конца года Большая палата обнародует окончательное решение.

















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