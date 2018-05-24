Карасин не пожелал обсуждать дело об убийстве Отхозория на встрече с Абашидзе

24.05.2018 17:01 Одной из тем обсуждения на сегодняшней встрече спецпредставителя премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураба Абашидзе и замглавы МИД РФ Григория Карасина было убийство Арчила Татунашвили.



Зураб Абашидзе после проведенной в Праге встречи в беседе с журналистами отметил, что, как и ожидалось, Карасин заявил, что по этой теме разговор должен продолжиться в Женевском формате.



«Российский коллега заявил, что это очень печальный факт и все нужно сделать для того, чтобы такое больше не повторялось. Он сказал, как я и ожидал, что разговор на эту тему должен продолжиться в Женевском формате», - заявил Абашидзе.



По его же словам, на сегодняшней встрече речи о восстановлении железной дороги через Абхазию вообще не было.



«Вопрос железной дороги вообще не рассматривался ни в контексте SGS, ни посольства и ни культурных отношений», - отметил Абашидзе.















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