Российские оккупанты задержали гражданина Грузии

25.05.2018 11:46 Российские оккупанты задержали гражданина Грузии, жителя села Плави Горийского муниципалитета.



Как заявили Первому каналу в Службе государственной безопасности, молодой человек был задержан представителями оккупационного режима по обвинению в незаконном пересечении т.н границы.



По информации СГБ Грузии, о задержании гражданина Грузии была проинформирована Наблюдательская миссия ЕС и задействована горячая линия.















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