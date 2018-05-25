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Департамент обороны США : Грузия является очень важным стратегическим партнером для США


25.05.2018   12:12
«Грузия является очень важным стратегическим партнером для Соединенных Штатов Америки», — говорится в пресс-релизе Департамента обороны США.

В оборонном ведомстве США заявляют, что Грузия разделяет общие ценности и интересы с США.

В пресс-релизе приведены слова помощника секретаря обороны США Роберта Карема, высказанные им на конференции по стратегическому партнерству между США и Грузией в Вашингтоне.

По словам Роберта Карема, принципы, изложенные в хартии Грузии и США — верховенство закона, территориальная целостность и суверенитет сегодня находятся под угрозой и причина этого в том, что действия России подрывают международный порядок.

«Международный порядок принес мир и процветание. Без защиты этого порядка нельзя поддерживать мир и благополучие. Очень важно, чтобы США имели такого партнера как Грузия, которая готова внести свой вклад в общую безопасность », — сказал Карем.

Помощник секретаря обороны США подчеркнул усилия США по поддержке Грузии. Среди них он сосредоточился на программе обороны, которая будет способствовать боеготовности вооруженных сил Грузии и расширению институциональных возможностей.

По словам Роберта Карема, важно, чтобы Грузия достигла прогресса, даже когда Россия оккупирует 20 процентов её территории.

Карем также подчеркнул вклад Грузии в глобальную безопасность. Он отдал дань памяти тем грузинским солдатам, которые погибли в Афганистане и Ираке.

«Грузия является примером другим странам в сфере модернизации и проведения реформ», — сказал помощник секретаря обороны США.






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