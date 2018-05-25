Российские оккупанты похитили гражданина Грузии

25.05.2018 12:28 Российские оккупанты похитили еще одного гражданина Грузии - жителя села Плави Горийского муниципалитета.



Как сообщают в Службе государственной безопасности, молодой человек был похищен представителями оккупационного режима с территории, прилегающей к цхинвальской линии российской оккупации.



По информации СГБ Грузии, о похищении гражданина Грузии была проинформирована Наблюдательская миссия ЕС и задействована горячая линия.















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