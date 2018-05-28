Потомки грузинских эмигрантов не смогли провести митинг в Хурвалети

28.05.2018 15:49 Представители грузинской диаспоры во Франции посетили село Хурвалети Горийского района, которое находится у цхинвальской линии российской оккупации, где они встретились с обитателями местного Дома престарелых и передали им подарки.



Представители общины намерены были провести мирную акцию против российской оккупации и заграждений из колючей проволоки. Однако, по информации корреспондента Радио Свобода, полиция не разрешила провести митинг из-за отсутствия гарантий безопасности. После этого представители грузинской диаспоры решили провести мирную манифестацию в грузинском селе Эргнети, где их сопровождали полицейские.



Представители грузинской диаспоры, являющиеся потомками эмигрировавших в 1921 году во Францию членов правительства Первой Демократической Республики, прибыли в Грузию для участия в праздничных меропритиях в связи со 100-летием провозглашения независимости.















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