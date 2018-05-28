|
Потомки грузинских эмигрантов не смогли провести митинг в Хурвалети
28.05.2018 15:49
Представители грузинской диаспоры во Франции посетили село Хурвалети Горийского района, которое находится у цхинвальской линии российской оккупации, где они встретились с обитателями местного Дома престарелых и передали им подарки.
Представители общины намерены были провести мирную акцию против российской оккупации и заграждений из колючей проволоки. Однако, по информации корреспондента Радио Свобода, полиция не разрешила провести митинг из-за отсутствия гарантий безопасности. После этого представители грузинской диаспоры решили провести мирную манифестацию в грузинском селе Эргнети, где их сопровождали полицейские.
Представители грузинской диаспоры, являющиеся потомками эмигрировавших в 1921 году во Францию членов правительства Первой Демократической Республики, прибыли в Грузию для участия в праздничных меропритиях в связи со 100-летием провозглашения независимости.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна