Сирия решила признать независимость режимов Абхазии и Цхинвали

29.05.2018 14:59 Министерство иностранных дел Сирии опубликовало заявление о признании «независимости» оккупированных Россией регионов Грузии - Абхазии и Цхинвальского региона (б. АО т.н. Южная Осетия).



«Двусторонним признанием на фоне террористической агрессии против Сирии, Сирийская Арабская Республика и республики Абхазия и «т.н. Южная Осетия» договорились об обмене взаимным признанием и установлении отношений между Сирией и Абхазией, Сирией и «Южной Осетией». Дипломатические отношения устанавливаются на уровне посольств», — говорится в заявлении МИД Сирии















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