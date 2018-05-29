Вольский - Решение о «признании» Сирией Абхазии и «Южной Осетии» целиком и полностью является инициативой России

29.05.2018 15:07 По мнению вице-спикера парламента Грузии Гия Вольского, решение о «признании» Сирией Абхазии и «т.н. Южной Осетии» целиком и полностью является инициативой России. Как заявил парламентарий Первому каналу, решение Сирии связано с абсолютной зависимостью режима Башара аль-Асада от России.



«Было ожидаемо, что Сирия примет такое решение, но я не уверен, что рассмотрение этого вопроса состоялось в парламенте и комитетах. Политическое решение принято напрямую по ходатайству России. Второй вопрос заключается в том, что Россия ставит свой политический авторитет, и так серьезно поруганный, в очень сложную ситуацию, и ещё раз отчетливо подтверждает, что ее политической целью в отношении Абхазии и Цхинвальского региона является признание определенными странами оккупированных территорий.



Я могу с уверенностью сказать, что в Сирии не только сам Башар Асад, но и ни один человек в его системе не знает об истории конфликта, либо текущую ситуацию, и из этого вытекает это решение. Это целиком и полностью российская инициатива. Мы даже не можем назвать это давлением, потому что это решение человека, который полностью зависит от России. Для этого не пришлось выворачивать рук, достаточно было обращения и оно было удовлетворено, но это никоим образом не является самостоятельным решением Сирии», — заявил Вольский.



Сегодня МИД Сирии опубликовал заявление о «признании» оккупированных Абхазии и «т.н. Южной Осетии».















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