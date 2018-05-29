Герадзе: Признание Сирией независимости Абхазии и Цхинвальского региона не особо повлияет на международные отношения

29.05.2018 16:44



По его словам, для Сирии гораздо более значима поддержка России, чем сохранение благосклонности цивилизованного мира.



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"Очевидно, Российская Федерация потребовала принять такое решение. С данной точки зрения меня вообще не удивляет этот шаг Сирии. Для нее гораздо важнее поддержка России, нежели сохранение благорасположения цивилизованного мира, которого у нее и не было. В самой Сирии крайне тяжелая политическая и военная обстановка, и Российской Федерации необходимо показать, что ее нелегитимные проекты в Цхинвальском регионе и Абхазии жизнеспособные, и работают. Сирия находится в плачевном положении, но хорошо то, что это не особо повлияет на международные отношения.



Власть, наверное, очень спокойно сделает заявление, что это решение является абсолютно нелегитимным. Ни одна международная организация не признает независимость этих регионов, цивилизованный мир поддерживает территориальную целостность Грузии, и это будет подчеркнуто в их заявлении"- заявил Леван Герадзе.





«Сирия полностью зависит от военной поддержки России, и естественно, сделает то, что потребует от нее Российская Федерация» - заявил эксперт Леван Герадзе комментируя признание режимом Асада независимости оккупированных Россией территорий Грузии.По его словам, для Сирии гораздо более значима поддержка России, чем сохранение благосклонности цивилизованного мира."Очевидно, Российская Федерация потребовала принять такое решение. С данной точки зрения меня вообще не удивляет этот шаг Сирии. Для нее гораздо важнее поддержка России, нежели сохранение благорасположения цивилизованного мира, которого у нее и не было. В самой Сирии крайне тяжелая политическая и военная обстановка, и Российской Федерации необходимо показать, что ее нелегитимные проекты в Цхинвальском регионе и Абхазии жизнеспособные, и работают. Сирия находится в плачевном положении, но хорошо то, что это не особо повлияет на международные отношения.Власть, наверное, очень спокойно сделает заявление, что это решение является абсолютно нелегитимным. Ни одна международная организация не признает независимость этих регионов, цивилизованный мир поддерживает территориальную целостность Грузии, и это будет подчеркнуто в их заявлении"- заявил Леван Герадзе.











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