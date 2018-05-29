|
|
Шарашенидзе: Это «признание» радикально ничего не меняет
29.05.2018 17:08
По заявлению политолога Торнике Шарашенидзе, подавляющее большинство стран мира порвало отношения с властью Асада, и "признание" Сирией оккупированной Абхазии и "т.н. Южной Осетии" радикально ничего не меняет.
"Более половины мира и без того не признает власть Асада, понятно, что это "признание" является результатом военного вмешательства России в Сирии, и чрезвычайно серьезного политического влияния России на Сирию.
У нашей власти практически нет никакого отношения с сирийской властью, так же как и большинство стран мира практически порвало отношения с властью Асада. Соответственно это ничего радикально не меняет. Для нас серьезная проблема, например, "признание независимости" Абхазии и "т.н. Южной Осетии" Венесуэлой. "Признание" режима Сирии, которое реально бойкотирует цивилизованный мир, не особо большая проблема"- заявил Торнике Шарашенидзе.
Читайте также: Грузия разрывает дипломатические отношения с Сирией
Министерство иностранных дел Сирии опубликовало заявление о признании «независимости» оккупированных Россией регионов Грузии - Абхазии и Цхинвальского региона (б. АО т.н. т.н. Южная Осетия). В ответ Грузия запустила процедуры по прекращению дипломатических отношений с Сирией.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна