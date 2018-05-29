Шарашенидзе: Это «признание» радикально ничего не меняет

29.05.2018 17:08



"Более половины мира и без того не признает власть Асада, понятно, что это "признание" является результатом военного вмешательства России в Сирии, и чрезвычайно серьезного политического влияния России на Сирию.



У нашей власти практически нет никакого отношения с сирийской властью, так же как и большинство стран мира практически порвало отношения с властью Асада. Соответственно это ничего радикально не меняет. Для нас серьезная проблема, например, "признание независимости" Абхазии и "т.н. Южной Осетии" Венесуэлой. "Признание" режима Сирии, которое реально бойкотирует цивилизованный мир, не особо большая проблема"- заявил Торнике Шарашенидзе.



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Министерство иностранных дел Сирии опубликовало заявление о признании «независимости» оккупированных Россией регионов Грузии - Абхазии и Цхинвальского региона (б. АО т.н. т.н. Южная Осетия). В ответ Грузия запустила процедуры по прекращению дипломатических отношений с Сирией.





По заявлению политолога Торнике Шарашенидзе, подавляющее большинство стран мира порвало отношения с властью Асада, и "признание" Сирией оккупированной Абхазии и "т.н. Южной Осетии" радикально ничего не меняет."Более половины мира и без того не признает власть Асада, понятно, что это "признание" является результатом военного вмешательства России в Сирии, и чрезвычайно серьезного политического влияния России на Сирию.У нашей власти практически нет никакого отношения с сирийской властью, так же как и большинство стран мира практически порвало отношения с властью Асада. Соответственно это ничего радикально не меняет. Для нас серьезная проблема, например, "признание независимости" Абхазии и "т.н. Южной Осетии" Венесуэлой. "Признание" режима Сирии, которое реально бойкотирует цивилизованный мир, не особо большая проблема"- заявил Торнике Шарашенидзе.Министерство иностранных дел Сирии опубликовало заявление о признании «независимости» оккупированных Россией регионов Грузии - Абхазии и Цхинвальского региона (б. АО т.н. т.н. Южная Осетия). В ответ Грузия запустила процедуры по прекращению дипломатических отношений с Сирией.











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