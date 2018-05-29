Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Зурабишвили: Сирия самая постыдная страна на сегодняшний день, и ее признание ничего не значит


29.05.2018   17:28
На сегодняшний день Сирия самая постыдная страна, и ее признание ничего не значит - заявила "Интерпрессньюсу" член парламента Саломэ Зурабишвили.

"Признание Сирией независимости Абхазии и "т.н. Южной Осетии" ничего не значит. Страны, которые до того признали, Науру и еще кто-то, ничего не представляют. На сегодняшний день Сирия самая постыдная страна. Не только потому, что она так порабощена ее союзницей, Россией, что у нее нет собственного решения, а является самым позорным режимом по отношению собственного народа"- заявила Саломэ Зурабишвили.

Читайте также: Грузия разрывает дипломатические отношения с Сирией

Министерство иностранных дел Сирии опубликовало заявление о признании «независимости» оккупированных Россией регионов Грузии - Абхазии и Цхинвальского региона (б. АО т.н. т.н. Южная Осетия). В ответ Грузия запустила процедуры по прекращению дипломатических отношений с Сирией.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Ломбарды стали своеобразным способом реализации украденных предметов - Бахтадзе
Выдача потребительских кредитов сократилась на 50-70%, а рассрочек на 30-50%
Перспективы шопинг-туризма в Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Закареишвили: Россия долго работала, чтобы Сирия признала оккупированные территории
Заявление группы депутатов Верховного Совета Абхазской А/Р
Сирия признала независимость оккупированных Россией территорий Грузии
На ИнгуриГЭС все еще продолжаются ремонтные работы
Все основные агрегаты Ингури ГЭС остановлены
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Европейский суд коммуницировал жалобы по исчезновениям жителей Дагестана
Минфин Армении: Соотношение госдолга к ВВП достигло 58,8%
Тандилян: Министерство труда и социальных вопросов Армении тесно сотрудничает с СНБ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна