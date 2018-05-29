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Зурабишвили: Сирия самая постыдная страна на сегодняшний день, и ее признание ничего не значит
29.05.2018 17:28
На сегодняшний день Сирия самая постыдная страна, и ее признание ничего не значит - заявила "Интерпрессньюсу" член парламента Саломэ Зурабишвили.
"Признание Сирией независимости Абхазии и "т.н. Южной Осетии" ничего не значит. Страны, которые до того признали, Науру и еще кто-то, ничего не представляют. На сегодняшний день Сирия самая постыдная страна. Не только потому, что она так порабощена ее союзницей, Россией, что у нее нет собственного решения, а является самым позорным режимом по отношению собственного народа"- заявила Саломэ Зурабишвили.
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Министерство иностранных дел Сирии опубликовало заявление о признании «независимости» оккупированных Россией регионов Грузии - Абхазии и Цхинвальского региона (б. АО т.н. т.н. Южная Осетия). В ответ Грузия запустила процедуры по прекращению дипломатических отношений с Сирией.
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