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Россия попытается втянуть и другие страны в процесс признания независимости оккупированных территорий Грузии - Арешидзе


29.05.2018   18:09
Эксперт Мамука Арешидзе считает, что признание независимости оккупированной Абхазии и "т.н. Южной Осетии" является одним из требований российской дипломатии, и она постарается по всему миру втянуть в это дело и другие страны.

"Сирия считает, что Россия ее главный союзник. Исходя из этого, нынешняя сирийская власть насколько может, старается решить вопросы, являющиеся злободневными и важными для России, в том числе одним из требований российской дипломатии является признание этих двух регионов. Россия потратила столько ресурса для сохранения сирийского режима, что я удивлен, что до сих пор Сирия не признала их. Можно считать, что это ответный жест на то уважение, которое получила Сирия от Москвы"- заявил Мамука Арешидзе.

Эксперт считает, что этим признанием особо ничего не изменится, но Россия постарается втянуть по всему миру и другие страны в признание независимости оккупированных территорий Грузии:

"К сожалению для нас, несколько стран мира признали независимость Абхазии и "т.н. Южной Осетии". Сейчас добавилась Сирия. Сирия сравнительно значительное государство, у нее есть свое место в мировой политике. Поэтому для нас это тяжело слышать и принять, но с учетом того, что на территории Сирии проживает абхазская и осетинская диаспора, этот фактор работает.

Все это не повлияет на геополитику и международную обстановку, но все это указывает на то, что Россия не останавливается, и работает по всему миру, чтобы произошло признание. Тенденция продолжается, и продолжит ее, чтобы втянуть в это дело и другие страны, но других таких союзников у России нет. Сирия единственная страна, которая обязана России"- заявил Арешидзе "Прайм Тайм".

Напомним, Министерство иностранных дел Сирии распространило заявление о "признании независимости" оккупированных Россией территорий Грузии - Абхазии и Цхинвальского региона (б. АО т.н. Южная Осетия)

"На фоне террористической агрессии против Сирии двухсторонним признанием Сирийская Арабская Республика и Республики Абхазии и "т.н. Южной Осетии" договорились об обмене взаимными признаниями, установлении отношений между Сирией и Абхазией, Сирией и Южной Осетией. Дипломатические отношения устанавливаются на уровне посольств"- говорится в заявлении.







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